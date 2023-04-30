Canlı | Beşiktaş - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Beşiktaş-Galatasaray derbisi saat kaçta? İşte dev derbinin 11'leri...

Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, evinde lig lideri Galatasaray'ı konuk ediyor. Siyah beyazlılar, ezeli rakibini mağlup ederek hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile arasındaki puan farkını düşürmek istiyor.