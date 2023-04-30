Canlı | Beşiktaş - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Beşiktaş-Galatasaray derbisi saat kaçta? İşte dev derbinin 11'leri...
Süper Lig'de lider Galatasaray ligin 32. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Siyah beyazlılar Aslan'ı evinde devirip hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Galatasaray ise rakibini yenerek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, evinde lig lideri Galatasaray'ı konuk ediyor. Siyah beyazlılar, ezeli rakibini mağlup ederek hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile arasındaki puan farkını düşürmek istiyor.
GALATASARAY DOLMABAHÇE'DE TAM KADRO
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisine eli rahat çıktı. Tüm sakat futbolcuları iyileşen, cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte, Gomis'in de affedilmesiyle eksik isim kalmadı. Okan Buruk, Beşiktaş karşısında kadronun tamamından faydalanabilecek.
BEŞİKTAŞ EVİNDE GALATASARAY'A KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, Vodafone Park'ta henüz galibiyetle tanışamadı. 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Beşiktaş ile 6 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu maçların 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Okan Buruk ve öğrencileri derbiyi kazanarak Beşiktaş deplasmanındaki şansızlığını da kırmayı hedefliyor.
KARA KARTAL'DA EKSİKLER VAR
Siyah-beyazlılarda Dele Alli, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç maçta süre alamayacak. Kartal'da cezalı futbolcu bulunmazken Cenk Tosun ise sarı kart sınırında bulunuyor. Tosun, derbide sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
MAÇ KAPALI GİŞE
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri dakikalar içerisinde tükendi. En düşük bilet fiyatının 450, en yüksek bilet fiyatının ise 7500 TL olduğu derbinin biletleri passo.com.tr sitesinde satışa çıkmasından dakikalar içerisinde tükendi.
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