BJK-GS maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 30 Nisan Beşiktaş-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri!
Beşiktaş Galatasaray derbisi araştırılmaya başlandı. Spor TOTO Süper Lig 32. haftasında gerçekleşecek olan BJK-GS derbisinin saati merak edilenler arasında yerini aldı. 62 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar ile 70 puanla lider koltuğunda oturan sarı-kırmızıların mücadelesi şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Peki BJK-GS maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
BJK-GS maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Dev derbi öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırmaya başladı. Spor TOTO Süper Lig 32. haftasındaki kritik maç şampiyonluk yarışına yön verecek. Peki BJK-GS maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 30 Nisan Beşiktaş-Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri...
BJK-GS DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Galatasaray maçı 30 Nisan Pazar günü saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak.
DERBİ HANGİ KANALDA?
BJK-GS maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Welinton, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
KARTAL KAZANIRSA YARIŞ İYİCE KIZIŞIR
Ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren derbiyi Beşiktaş'ın kazanması durumunda, 1 maç fazlasıyla da olsa puan farkı 5'e inecek zirve yarışı daha da kızışacak. Galatasaray galip geldiği takdirde şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aşmakla kalmayıp, Beşiktaş'ın umutlarını tamamen bitirecek.
LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 129 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 158, siyah-beyazlılar 136 gol kaydetti.
VODAFONE PARK'TAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.
İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta daha sonra yapılan 5 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.
Söz konusu 6 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 11 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 3 gol atabildi. Beşiktaş, bu maçların tümünde gol sevinci yaşadı, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.
SON 11 MAÇTA GALİBİYET SAYISINDA EŞİTLİK VAR
İki takım arasında oynanan son 11 derbide galibiyet sayısında eşitlik bulunuyor.
Söz konusu maçlarda taraflar 5'er galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu müsabakalarda iki takım da 12'şer gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ EVİNDE KAZANIYOR
Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Pazar günü derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, bu sezon iç sahada, sarı-kırmızılı takım da deplasmanda başarılı bir performans sergiledi.
Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, bu sezon hanesine yazılan 62 puanın 36'sını Vodafone Park'taki maçlarda topladı. Siyah-beyazlı ekip, ligin geride kalan bölümünde sahasında en fazla puan toplayan üçüncü takım oldu.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise bu sezon deplasman maçlarındaki etkili performansıyla dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanın 32'sini dış saha maçlarından çıkartarak bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.
İşte Beşiktaş'ın, 2014-15'ten sonra sahasında Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar ve sonuçları:
2015-2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1
2016-2017 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2
2017-2018 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0
2018-2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
2019-2020 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
2020-2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0
2021-2022 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1
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