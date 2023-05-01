01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tartışma yaratan pozisyon! Saiss'in attığı gol öncesi Torreira'ya faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tartışma yaratan pozisyon! Saiss'in attığı gol öncesi Torreira'ya faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı

SPOR
Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
ABONE OL
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tartışma yaratan pozisyon! Saiss’in attığı gol öncesi Torreira’ya faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 3-1 yenilerek, şampiyonluk yarışındaki puan farkını koruyamadı. Vodafone Park'ta oynanan derbide Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, rakibinin Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar ile bulduğu gollere engel olmadı ve sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig'de 70 puanda kalan Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise puanını 65'e çıkardı. Dev maçta Beşiktaş'ın attığı ilk golde yaşanan pozisyon sosyal medyada tartışma yaratırken Torreira'ya faul yapılıp yapılmadığını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. İşte detylar...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek puanını 65'e yükseltti.

Derbide Icardi'nin 20. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 35. dakikada Romain Saiss, 58. dakikada Amir Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle Galatasaray'a şampiyonluk yarışında darbe vurdu.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte bu sezonki 2. derbi galibiyetini aldı.

Sezonun ilk yarısında oynanan derbilerde Fenerbahçe'yle Vodafone Park'ta 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynanan derbiyi 4-2 kazanırken, Galatasaray'ı da 3-1 yendi.

BEŞİKTAŞ 10 MAÇTA 26 PUAN TOPLADI

Siyah-beyazlı ekip, derbide kazandığı galibiyete son 10 maçtaki başarılı performansını sürdürdü.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Söz konusu dönemde MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarını ise berabere tamamladı.

Beşiktaş, ligden çekilen Atakaş Hatayspor maçını da hükmen 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Siyah-beyazlı ekip böylece 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı.

ABOUBAKAR GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi.

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor (2) maçlarında peş peşe goller atan Aboubakar, Trabzonspor maçını boş geçerken, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında attığı gollerle yeni seriye başladı.

Aboubakar, ligdeki gol sayısını da 8'e çıkardı.

SAİSS SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Romain Saiss, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü derbide kaydetti.

Maçın 35. dakikasında Arthur Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Saiss, skoru 1-1'e getiren golü kaydederek Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

"FAULLE İLGİSİ YOK"

Saiss'in attığı golde faul olup olmadığı sosyal medyada tartışma konusu olurken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı.

"Bu nasıl bir savunma? Neyin faulu abi? Faulü anlayamadım. Torreira'nın yüzü Colley'e dönük. Colley topa gidiyor. Torreira altta kalıyor. Faul değil, ne faulü? Faulle ilgisi yok."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA