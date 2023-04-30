Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Şampiyonluk düğümü çözülüyor
Beşiktaş ve Galatasaray, şampiyonluk için son derece kritik mücadeleye çıkıyor. Süper Lig'de 32. hafta heyecanı Beşiktaş Galatasaray derbisi ile devam ediyor. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan bu mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. İşte, Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izlemek için detaylar...
Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Dev maçtan maçtan çıkacak sonuç Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderinin belirleyecek. Beşiktaş'ın başında Vodafone Park'ta derbi karşılaşmalarında yenilgisi olmayan Şenol Güneş, bu akşam da listesine yeni bir zafer eklemeyi hedefliyor. Kara Kartal'da gözler, Vincent Aboubakar'da olacak. İşte, Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izlemek için detaylar...
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Şenol Güneş'le kaybetmek yok!
Süper Lig'de bu akşam oynanacak dev maç öncesinde, 2016 yılından bugüne kadar Vodafone Park'ta oynanan derbi mücadelelerinde Beşiktaş adına 4 farklı teknik adam, Siyah-Beyazlı takımın kulübesinde görev yaptı. Şenol Güneş, 6 kez derbilerde takımını yönetirken, tecrübeli teknik adamı 4 derbi maçla Sergen Yalçın takip etti. Abdullah Avcı ve Valerien Ismael ise bu bölümde birer kez taraftarlarının önünde derbi sınavı verdi. Kara Kartal'ın şu anda teknik direktörlük görevini yapan Şenol Güneş, 6 derbi müsabakasında 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Güneş, bu maçlarda Galatasaray'a karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Sadece 1 kez...
Kara Kartal'ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, bu akşam Vodafone Park'ta ağırlayacağı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşısında rekabette açık ara üstün taraf... İki teknik adam, daha önce resmi maçlarda 8 kez birbirlerine rakip oldu. Oynanan maçların 6'sını Şenol Güneş'in, birini ise Okan Buruk'un takımları kazandı; bir karşılaşma berabere sona erdi. Güneş, bu akşam da kazanıp farkı açmayı hedefliyor.
600'ler kulübüne giriyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşamki derbiyle beraber Süper Lig'deki 600. maçına çıkacak. Daha önce; Sakaryaspor, Boluspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Trabzonspor'u çalıştıran Güneş, daha önceki 599 sınavından; 324 galibiyet, 143 beraberlik ve 132 mağlubiyetle ayrıldı. Güneş, dev mücadeleyle beraber 600'ler kulübüne giren üçüncü hoca olacak. Listenin zirvesinde 628 maçla Rıza Çalımbay var. İkinci konumda ise 621'le Samet Aybaba yer alıyor.
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- Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Şampiyonluk düğümü çözülüyor
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