25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

SPOR
Giriş Tarihi: 25.04.2023
ABONE OL
Fenerbahçe’den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2022-23 sezonu Play-off turu birinci maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiacos takımına konuk olacak. Karşılaşma öncesi Sarı-Laicvertli ekipten oyuncularla ilgili açıklama geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA