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Beşiktaş-Galatasaray derbisi kapalı gişe!

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Beşiktaş-Galatasaray derbisi kapalı gişe!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri dakikalar içerisinde tükendi. En düşük bilet fiyatının 450, en yüksek bilet fiyatının ise 7500 TL olduğu belirtildi.

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