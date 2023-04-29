Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 29 Nisan Fenerbahçe maçı canlı izle!

"Sivasspor-Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maçın detayları...