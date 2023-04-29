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Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 29 Nisan Fenerbahçe maçı canlı izle!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 29 Nisan Fenerbahçe maçı canlı izle!

"Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. 32. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kritik maçta Sivasspor'a konuk olacak. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

"Sivasspor-Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maçın detayları...

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki kritik karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Emre Mor'un yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Miha Zajc, Attila Szalai ve Michy Batshuayi müsabakada forma giyemeyecek.

SİVASSPOR MUHTEMEL 11

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Camara, Hakan, Charisis, Erdoğan, Saiz, Gradel, Yatabare.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

İrfan Can Kahveci. Ferdi Kadıoğlu. Serdar Aziz. Luan Peres. Ezgjan Alioski. İsmail Yüksek. Miguel Crespo. Arda Güler. Diego Rossi. João Pedro. Enner Valencia.

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