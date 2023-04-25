Beşiktaş Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı, zaman çıkacak? BJK-GS derbi maçı bilet fiyatları...

Galatasaray Beşiktaş derbi maçı maçı için nefesler tutulmuş durumda. Büyük mücadeleye sayılı günler kala maç biletleri merak konusu oldu. Bu noktada futbolseverler, Beşiktaş Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı, zaman çıkacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, BJK-GS derbi maçı biletleri satışa ne zaman çıkacak 2023?