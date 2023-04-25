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Beşiktaş Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı, zaman çıkacak? BJK-GS derbi maçı bilet fiyatları...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023
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Beşiktaş Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı, zaman çıkacak? BJK-GS derbi maçı bilet fiyatları...

"Beşiktaş Galatasaray derbisi maç biletleri ne kadar, kaç TL?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük karşılaşma için nefesler tutuldu. Maçın tarihi ve biletleri merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı, zaman çıkacak? İşte, cevabı...

Galatasaray Beşiktaş derbi maçı maçı için nefesler tutulmuş durumda. Büyük mücadeleye sayılı günler kala maç biletleri merak konusu oldu. Bu noktada futbolseverler, Beşiktaş Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı, zaman çıkacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, BJK-GS derbi maçı biletleri satışa ne zaman çıkacak 2023?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak

Biletler, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de satışa sunulacak.Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

-VIP 100: 7.500TL
-VIP 101-126: 6.250TL
1. Kategori: 2.500TL
2. Kategori: 2.350TL
3. Kategori: 1.900TL
4. Kategori: 1.650TL
5. Kategori: 1.500TL
Kapalı Üst: 1.400TL
6. Kategori: 1.250TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

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