FB-İSTANBULSPOR MAÇI ÖZETİ | 24 Nisan Fenerbahçe-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
FB-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. İstanbulspor karşısında 3 puan için mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Peki Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç bitti. İşte maç özeti...
FB-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. İstanbulspor karşısında 3 puan için mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Peki Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç bitti. İşte maç özeti...
FB-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi ve sarı-lacivertliler zirve ile puan farkını indirme fırsatını değerlendiremedi.
FENERBAHÇE FIRSAT TEPTİ
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 25. ve 51. dakikalarda Arda Güler ile 71. dakikada Joao Pedro kaydederken; İstanbulspor'un gollerini ise 57.(P) ve 66. dakikalarda V.Ethemi ile 90+6. dakikada E.Eze attı. Bu sonuçla Fenerbahçe 64 puanla 2.sırada yer alırken, İstanbulspor 29 puanla 15. sırada kendine yer buldu.
MAÇ ÖZETİ
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekipte, 22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Szalai vole bir vuruş yaptı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.
25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un yerden sert vuruşunda kaleci Alp Arda'nın çeldiği top Arda Güler'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. yarıda istediği baskıyı yakalayamayan Kanarya, Arda Güler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutla farkı ikiye çıkarttı ve skor 2-0'a geldi.
Arda'nın golünden kısa bir süre sonra penaltı kazanan İstanbulspor, Valon Ethemi ile farkı 1'e indirdi.
Golden sonra vites yükselten konuk takım, 66. dakikada Ethemi'nin golüyle maçta eşitliği yakaladı.
Golden yalnızca 5 dakika sonra Joao Pedro sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti.
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