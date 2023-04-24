FB-İSTANBULSPOR MAÇI ÖZETİ | 24 Nisan Fenerbahçe-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

FENERBAHÇE FIRSAT TEPTİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 25. ve 51. dakikalarda Arda Güler ile 71. dakikada Joao Pedro kaydederken; İstanbulspor'un gollerini ise 57.(P) ve 66. dakikalarda V.Ethemi ile 90+6. dakikada E.Eze attı. Bu sonuçla Fenerbahçe 64 puanla 2.sırada yer alırken, İstanbulspor 29 puanla 15. sırada kendine yer buldu.