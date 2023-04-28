Ronaldo rüyası kabusa mı döndü: Al Nassr başkanından flaş itiraf: Dolandırıldım
Al Nassr Başkanı Al-Muammar, Cristiano Ronaldo hakkında açıklama yaptı. Al-Muammar, Ronaldo'nun transferinde dolandırıldığını söyledi. Ronaldo itirafı kısa sürede dünya futbolunda en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Suudi Arabistan Ligi'nde mücadele eden Al Nassr'ın başkanı Al-Muammar, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
"HAYATIMDA YALNIZCA İKİ KEZ DOLANDIRILDIM"
ArabiaNews50'ye açıklamalarda bulunan Al-Muammar, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" dedi.
REKOR SÖZLEŞME İMZALADI
Cristiano Ronaldo, devre arası transfer döneminde Al Nassr'a katılmış ve rekor bir sözleşmeye imza atmıştı. Ronaldo, yıllık 200 milyon euro ve 2.5 yıllık anlaşma karşılığı alacağı net 500 milyon euroya ek olarak 200 milyon euro da 'büyükelçi bonusu' aldı.
RONALDO'NUN PERFORMANSI
Suudi Arabistan'da 14 resmi müsabakada görev alan Ronaldo, 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 2 defa takım arkadaşlarına gol pası veren yıldız oyuncu, 2 maçta sarı kart gördü.
TÜM KUPALARDAN ELENDİ
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin ardından takım Suudi Ligi'nde liderlik koltuğuna tutunamadı, Suudi Süper Kupa, Kral Kupası, Riyad Süper Kupası ve Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'ndan elendi.
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