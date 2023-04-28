Ronaldo rüyası kabusa mı döndü: Al Nassr başkanından flaş itiraf: Dolandırıldım

REKOR SÖZLEŞME İMZALADI

Cristiano Ronaldo, devre arası transfer döneminde Al Nassr'a katılmış ve rekor bir sözleşmeye imza atmıştı. Ronaldo, yıllık 200 milyon euro ve 2.5 yıllık anlaşma karşılığı alacağı net 500 milyon euroya ek olarak 200 milyon euro da 'büyükelçi bonusu' aldı.