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Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray yönetiminden futbolculara müjde

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Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray yönetiminden futbolculara müjde

Şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray'da yönetim, Beşiktaş derbisi öncesi tüm takımın alacaklarını ödedi. İşte detaylar...

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