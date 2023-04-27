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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.

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