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Manchester City-Arsenal maçı CANLI İZLE | 26 Nisan Manchester City-Arsenal şifresiz, kesintisiz, anlık, şifresiz takip linki...

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Manchester City-Arsenal maçı CANLI İZLE | 26 Nisan Manchester City-Arsenal şifresiz, kesintisiz, anlık, şifresiz takip linki...

Manchester City-Arsenal maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. İngiltere Premier Lig'in 33. haftada Manchester City-Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi anlık olarak takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında "26 Nisan Manchester City-Arsenal şifresiz, kesintisiz, anlık, şifresiz takip linki" araştırmasına başladı. İşte detaylar...

Manchester City-Arsenal maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. İngiltere Premier Lig'in 33. haftada Manchester City-Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi anlık olarak takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında "26 Nisan Manchester City-Arsenal şifresiz, kesintisiz, anlık, şifresiz takip linki" araştırmasına başladı. İşte detaylar...

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Arsenal arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ

Mücadelenin şifresiz izleme linki bulunmamaktadır. Maçı anlık ve canlı takip etmek isteyenlerin beIN Sports üyeliği alması gerekmektedir

Manchester City-Arsenal maçı canlı takibi için tıklayın!

MANCHESTER CITY ARSENAL İLK 11'LER

M. City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, İlkay, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland.

Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Magalhaes, Zinchenko, Partey, Xhaka, Odegaard, Saka, Martinelli, Jesus.

M. CITY'NİN 2 MAÇ EKSİĞİ VAR

Ligin ilk yarısındaki maçı Manchester City deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Lider Arsenal'in maç öncesi 75 puanı bulunurken, 2 maç eksiği bulunan M. City ise 70 puanda yer alıyor. Mücadeleyi hakem Michael Oliver yönetiyor. VAR'da ise David Coote görev alıyor.

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