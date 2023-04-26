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Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 26.04.2023
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Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda?

"Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Manchester City Arsenal maçı, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken kritik bir öneme sahip olacak. 75 puanla ligin ilk sırasında yer alan Arsenal, 70 puanla ikinci sırada sıkı takipçi olan Manchester City'e konuk olacak. Peki, Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda?

"Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Manchester City Arsenal maçı, son haftalarda üst süte puan kaybı yaşayan deplasman ekibi için önem arz edecek. Peki, Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Manchester City, Arsenal ile karşılaşacak. 26 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

MANCHESTER CITY

Premier Lig'de son 6 maçını kazanan Manchester City, Arsenal'in son maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk için yeniden umudunu yükseltti.

2 maç ve 5 puan geriden takip ettiği Londra temsilcisini Etihad'da yenip, zirvede işleri iyice karıştırmak istiyorlar...

Nathan Ake dışında takımda eksik yok.

Ake'nin yokluğunda Ruben Dias ve John Stones'a Aymeric Laporte eşlik edecek.

İlkay Gündoğan ve Rodri orta sahasının kenarlarında Riyad Mahrez ve Jack Grealish olacak.

Hücum merkezinde Erling Haaland'ı, Norveçli golcünün arkasında "Kevin De Bruyne & Bernardo Silva" desteğini göreceğiz.

ARSENAL

Son 3 lig maçından beraberlikle ayrılıp zirvede Manchester City'ye yakalanan Arsenal'de ise William Saliba hâlâ iyileşmedi.

Savunmanın ortasında, Gabriel Magalhaes'in yanında Rob Holding izlemeye devam edeceğiz...

Manchester City eskilerinden Oleksandr Zinchenko sol bekte; Gabriel Jesus gole en yakın bölgede olacak.

Brezilyalı golcüye hücumda Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli destek verecek.

Orta alanda Thomas Partey ve Granit Xhaka'ya büyük iş düşecek. Ancak, Xhaka'nın maç saatine hazır olamama durumu söz konusu...

İsviçreli oyuncu yetişmezse orta sahada Fabio Vieira veya Jorginho görev yapacak.

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