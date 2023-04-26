"Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Manchester City Arsenal maçı, son haftalarda üst süte puan kaybı yaşayan deplasman ekibi için önem arz edecek. Peki, Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda?