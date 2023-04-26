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Avrupa Kupası'nda Türk Telekom finale yükseldi

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Avrupa Kupası’nda Türk Telekom finale yükseldi

Basketbol 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Türk Telekom, Ukrayna'nın Prometey takımını 76-74 yenerek finale yükseldi. Türk Telekom, Gran Canaria - Joventut Badalona maçının kazananı ile finalde karşı karşıya gelecek.

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