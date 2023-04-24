Fatih Terim sağlık durumu nasıl, neden ameliyat oldu? Fatih Terim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Fatih Terim sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı merak konusu oldu. Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in sevenleri sağlık durumunu araştırıyor. Sabah saatlerinde ameliyata alınan tecrübeli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Fatih Terim sabah saatlerinde Fulya'da özel bir hastanede burun ameliyatı geçirdi. Haberi alan tecrübeli teknik adamın sevenleri arama motorlarında "Fatih Terim sağlık durumu nasıl?", "Fatih Terim neden ameliyat oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Fatih Terim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre 69 yaşındaki tecrübeli teknik adamın Fulya'da özel bir hastanede burun ameliyatı geçirdiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hastaneden ve doktorlardan Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken Terim'in geçirdiği operasyonun çok ciddi olmadığı ve hastanede yatmayacağı bilgisine ulaşıldı.
FATİH TERİM SAĞLIK DURUMU NASIL?
Gazeteci Burhan Can Terzi sosyal medya hesabından "15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.
FATİH TERİM NERELİ?
Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip olan Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. Yıllarca A Milli Takımda libero mevkiinde oynayan Fatih Terim futbolculuğa Ceyhanspor'de başladı. Çok sayıda gence ilham kaynağı olan Fatih Terim futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak da görev aldı. Büyük bir Galatasaraylı olarak bilinen Fatih Terim Galatasaray 'ın da efsane teknik direktörü olarak biliniyor.
FATİH TERİM KAÇ YAŞINDA?
Adana'nın Türk futboluna kazandırdığı önemli isimlerden bir tanesi olan Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. 1,72 boyunda olan Fatih Terim aynı zamanda 67 yaşındadır. Futbola yıllarını veren başarılı teknik adam futbol yıllarında libero olarak görev aldı. Önemli başarılara imza atarak futbol tarihinin en bilinen isimlerinden birisi oldu.
POLİP NEDİR?
Tıp dünyasında sıklıkla ismi geçen polipler, vücudun pek çok farklı dokusunda görülebilen tümör benzeri yapılardır. Vücutta mukoza ile kaplı olan rahim, rahim ağzı, bağırsak, burun ve daha birçok yerde oluşabilen polipler, zamanla büyüyerek birtakım sağlık problemlerine yol açabilir. Oluştuğu dokunun herhangi bir tabakasında köklenen ve dışarıya doğru tümör şeklinde itilen polipler, kimi zaman bir sap ile, kimi zaman ise geniş bir taban ile dokuya tutunur. Boyutlarına, köklendikleri dokulara ve yapılarına göre farklı türleri bulunan poliplerin büyük bir çoğunluğu iyi huylu olmasına karşılık kanserleşme ihtimali bulunan polipler de mevcuttur. Bu polipler tıbbi açıdan değerlendirilir ve riskli görüldükleri durumlarda cerrahi girişimler yardımıyla alınır.
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- Fatih Terim sağlık durumu nasıl, neden ameliyat oldu? Fatih Terim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
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