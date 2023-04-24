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Son dakika | Beşiktaş Galatasaray derbisine rakip takım taraftarları alınacak mı?

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Giriş Tarihi: 24.04.2023
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Son dakika | Beşiktaş Galatasaray derbisine rakip takım taraftarları alınacak mı?

Süper Lig'in 32'inci haftasında oynanacak olan kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Sarı-Kırmızılı taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. İl Güvenlik Kurulu, derbiye deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

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