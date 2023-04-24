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Galatasaray'da Okan Buruk rekoru kaçırdı

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Giriş Tarihi: 24.04.2023
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Galatasaray’da Okan Buruk rekoru kaçırdı

Aslan'ın hocası Okan Buruk, daha önce üst üste 14 kez kazanarak lig tarihine geçmişti. 3-3 beraberlikle sona eren Fatih Karagümrük maçıyla Galatasaray zirve yolunda yara aldı, genç teknik adam ise bir başka rekoru kaçırdı.

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