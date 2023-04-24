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Canlı | Fenerbahçe - İstanbulspor (CANLI ANLATIM) Kanarya puan farkını eritme peşinde

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Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Canlı | Fenerbahçe - İstanbulspor CANLI ANLATIM Kanarya puan farkını eritme peşinde

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı lacivetliler bu maçı kazanarak Aslan ile arasındaki puan farkını 4'e düşürmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u konuk edecek.

Sarı lacivertlilerin şampiyonluk umudu Aslan'ın puan kaybetmesinin ardından artarken bu maçı kazanarak aradaki puan farkını 4'e düşürmek istiyor.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe:İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arda, Mert Hakan, İsmail, Emre, Pedro, Valencia

İstanbulspor: Alp, Oğuzhan, Ertuğrul, Deli, Duhan, Lokilo, Rroca, Mehremic, Kerem, Eze, Jetmir.

5 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

VALENCIA REKOR PEŞİNDE

Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex'i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex'i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale edecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 48. RANDEVU

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

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