Canlı | Fenerbahçe - İstanbulspor (CANLI ANLATIM) Kanarya puan farkını eritme peşinde

VALENCIA REKOR PEŞİNDE

Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex'i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex'i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale edecek.