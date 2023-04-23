Galatasaray transferi bitiriyor! Moussa Dembele’nin transferi tamamlanıyor

Dembele'nin Galatasaray'a bir kez daha yeşil ışık yaktığı bildirildi. Tarafların önümüzdeki günlerde kontratın detaylarını masaya yatıracağı belirlendi. Öte yandan Daily Mail gazetesi, Pekin Guoan'un da Moussa Dembele'yle ilgilendiğini ancak oyuncunun Çin'e gitmeye sıcak bakmadığını yazdı.

Fulham, Celtic, Atletico Madrid ve Lyon formaları giyen Dembele, bu sezon 27 maça çıktı. Bu müsabakalarda 3 gol ve 1 asist üretti.