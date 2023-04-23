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Fenerbahçe'nin Lucas Moura teklifi belli oldu!

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Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Fenerbahçe’nin Lucas Moura teklifi belli oldu!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir süredir Lucas Moura ile ilgileniyordu. Sarı-Lacivertliler'in, Tottenham'la sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldıza yapacağı teklife ulaşıldı.

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