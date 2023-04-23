GS-Fatih Karagümrük Maç Özeti | 23 Nisan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
GS-Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti sorusunun araştırmaları taraftarlar tarafından yapılmaya başlandı. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ekibini ağırlayacak. Liderlik koltuğunu korumak isteyen sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılmayı hedefliyor. İşte Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı özeti...
GS-Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti sorusunun araştırmaları taraftarlar tarafından yapılmaya başlandı. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ekibini ağırlayacak. Liderlik koltuğunu korumak isteyen sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılmayı hedefliyor. İşte Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı özeti...
GS-FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE!
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray ligde 6 ay sonra iç sahada puan kaybetti.
Galatasaray'da fileleri 3'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+1'inci dakikada Sergio Oliveira ve 80'inci dakikada Sacha Boey havalandırdı. Fatih Karagümrük'ün golleri 18'inci dakikada Mbaye Diagne ile 26 ve 31'inci dakikalarda Fabio Borini'den geldi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, 68'inci dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 70, Fatih Karagümrük 41 puana yükseldi. Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK: 3-3
GOLLER: 3' Kerem Aktürkoğlu, 18' Mbaye Diagne, 26' Fabio Borini, 31' Fabio Borini, 45+1' Sergio Oliveira (P), 80' Sacha Boey
KAÇAN PENALTI: 68' Mauro Icardi
İLK MAÇI 2-0 KAZANDI
Cimbom, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı. Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızısiyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma berabere sona erdi.
SON 3 MAÇTAN ZAFER
Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra Konyaspor maçı ile serisi sona eren Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarıkırmızılılar bu süreçte Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup etti. Galatasaray 3 maçta 12 gol kaydederken sadece 1 gol yedi.
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Bu sezonun ilk yarısındaki Süper Lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray, 1983/84'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak istiyor. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Galatasaray (2B 7M).
Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2017-Eylül 2018 arasındaki 16 maçlık süreçte yaşadı (Igor Tudor; 3G & Fatih Terim; 13G). Lig tarihinde sadece iki Türk çalıştırıcı sarı-kırmızılı ekibin başında tek sezonda üst üste 11+ iç saha galibiyeti alabildi (Fatih Terim; 11 & Coşkun Özarı; 12).
İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük (2G 1B), lig tarihinde daha uzun tek serisini Kasım 1959-Eylül 1960 arasında yakaladı (6 maç).
İstanbul takımlarıyla oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu şekildeki en uzun seriyi Fenerbahçe (1962) ile paylaşıyor ve lig tarihinde İstanbullu ekipleri üst üste 10 kez mağlup eden ilk takım olmak için sahaya çıkacak.
Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya lider giren takımlara rakip olduğu son beş karşılaşmanın birini kazanabilen Fatih Karagümrük (1B 3M), tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında aldı (Mayıs 2021).
Süper Lig'de çıktığı son iki maçı 4+ gol atarak kazanan Galatasaray (4-1 vs Alanyaspor & 6-0 vs Kayserispor), lig tarihinde sadece Fatih Terim yönetiminde bu şekilde üst üste üç galibiyet aldı (Ocak 2012 & Ekim-Kasım 1996).
Bu sezon Milot Rashica'nın ilk 11 çıktığı Süper Lig maçlarının %86'sını kazanan Galatasaray (12G 1B 1M), puan kaybettiği altı karşılaşmanın dördünü Kosovalı oyuncu ilk 11'de yer almadığında oynadı (2B 2M). Görev yaptığı son iki lig maçında birer gol atan Rashica, Mart 2019'dan (Werder Bremen formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırmak istiyor.
Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim, Galatasaray'da görev yaptığı 28 maçın 22'sini kazanan Okan Buruk (%79).
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- GS-Fatih Karagümrük Maç Özeti | 23 Nisan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
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