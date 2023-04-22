Ümraniyespor Beşiktaş maçı CANLI İZLE! 22 Nisan Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
"Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" soruları araştırılmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında futbolseverler, Ümraniyespor ile Beşiktaş karşılaşmasını izleyecek. Bugün oynanacak maç hakkında detaylar araştırılmaya başladı. Peki, Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
"Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" soruları futbolseveler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında maç heyecanı BJK ve Ümniyespor ile devam edecek. Merakla beklenilen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri oldu. Peki, Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
9 KARŞILAŞMADA 1 MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 9 maçında sadece 1 kez mağlup olurken, bu periyotta (biri hükmen olmak üzere) 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti ve 20 puan topladı.
Ümraniyesor ise oynadığı son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. bugüne kadar yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi. Beşiktaş, ilk yarıdaki maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Ümraniyespor: Berke, Gheorge, Glumac, Epureanu, Onur, Geraldo, Avounou, Kartal, Sekidika, Kayoude, Umut
Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar
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- Ümraniyespor Beşiktaş maçı CANLI İZLE! 22 Nisan Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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