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Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde

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Giriş Tarihi: 21.04.2023
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Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finalde

Son dakika haberine göre milli güreşçi Rıza Kayaalp, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi. Kayaalp, yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas’ı 8-0 mağlup etti.

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