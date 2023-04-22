CANLI | Ümraniyespor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle!
Ümraniyespor ile Beşiktaş Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Ümraniye Belediyesi Sehir Stadi'nde oynanacak olan zorlu mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak.
11'LER BELLİ OLDU
Ümraniyespor: Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut Nayir
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Remond, Cenk, Aboubakar
Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak.
Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 30. haftayı 3-0 hükmen galip geçti.
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.
Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.
BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.
Ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, takımdaki yerlerini alamayacak.
Sakatlığını atlatan Cenk Tosun ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak. Giresunspor maçında sakatlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 29. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yapamamıştı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POLİS ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjanlar, lise mezunu...
- 25 metreküp doğal gaz ne kadar gider, kaç TL? Karadeniz gazı ne zaman evlere gelecek? Ücretsiz doğal gaz için tarih geldi!
- Ümraniyespor Beşiktaş maçı CANLI İZLE! 22 Nisan Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
- 10.000 TL 20.000 TL, 30.000 TL, 36 AY VADE! Güncel ihtiyaç kredisi taksit hesaplama ekranı! Halkbank, ING, QNB Finansbank, TEB...
- Aile Destek sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Sorgulama ekranı...
- EYT maaşı ne zaman yatacak 2023? Tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!
- Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! 75 bine yakın personel alım yapılacak: İşte kurum kurum personel alım listesi...
- Büyük Aile Çiftliği hangi ülkede, nerede? (Our Yorkshire Farm) Büyük Aile Çiftliğindeki Amanda kimdir, kaç yaşında, boşandı mı?
- DGS 2023 başvuruları başladı mı? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM tarihleri açıkladı! DGS ile geçilen bölümler neler?
- 24 Nisan'da okullar açılacak mı, var mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu, tatil ne zaman bitiyor?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranları ne kadar, kaç olacak?