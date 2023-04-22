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Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı!

SPOR
Giriş Tarihi: 22.04.2023
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Alanyaspor’da Ömer Erdoğan dönemi başladı!

Süper Lig'de Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktörü Ersun Yanal ile yollarını ayıran Alanyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Ömer Erdoğan'ın getirildiğini açıkladı.

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