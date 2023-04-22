MHK'dan flaş karar: Bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyecek
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır. Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir." ifadeleri kullanıldı.
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