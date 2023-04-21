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Galatasaray'a kötü haber! Firmino için dünya devi devrede...

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Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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Galatasaray’a kötü haber! Firmino için dünya devi devrede...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda elinde 6 puanlık bir avantaj bulunduran Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Aslan, Liverpool forması giyen Roberto Firmino'yu transfer etmek isterken yıldız isim için dünya devinin devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Roberto Firmino için Barcelona da devreye girdi. İngiliz basını, Barcelona'nın Brezilyalı yıldıza yüksek bir teklifte bulunduğunu duyurdu.

Galatasaray, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Roberto Firmino için önemli bir rakiple karşı karşıya geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Barcelona, Brezilyalı futbolcunun transferi için devreye girdi.

BARCELONA İDDİASI

Ekonomik durumu nedeniyle özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelen Barcelona'nın, Liverpool ile sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcuya yüksek bir teklifte bulunduğu aktarıldı. Firmino'ya ayrıca Suudi Arabistan'dan teklif olduğu öne sürüldü.

11 GOL ATTI

2015 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Roberto Firmino, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Liverpool ile önemli başarılara imza atan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre bulduğu 33 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

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