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Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi Icardi şoku! Sakatlık sonrası forma giyebilecek mi?

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Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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Galatasaray’da Karagümrük maçı öncesi Icardi şoku! Sakatlık sonrası forma giyebilecek mi?

Galatasaray'dan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında açıklama geldi. Galatasaray, yıldız forvetin sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

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