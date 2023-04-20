Sivasspor Trabzonspor canlı anlatım | Sivasspor-Trabzonspor saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor’u konul ediyor. Peki, Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın detayları ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz…
Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Ligin 30. haftası Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.
SİVASSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maç bu akşam Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Sivasspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MAÇIN HAKENLERİ
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Ozan Ergün olacak.
SİVASSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER:
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Aaron, Goutas, Ziya, Cofie, Ulvestad, Saiz, N'Jie, Max Gradel, Yatabare
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Markovic, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez
SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
BJELİCA YÖNETİMİNDE İLK MÜSABAKA
Trabzonspor, İstanbul'da resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkıyor.
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.
Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.
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