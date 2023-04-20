Sivasspor Trabzonspor canlı anlatım | Sivasspor-Trabzonspor saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKENLERİ

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Ozan Ergün olacak.