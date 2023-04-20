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Fenerbahçe'de Jorge Jesus hamleleriyle büyüledi

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Giriş Tarihi: 20.04.2023
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus hamleleriyle büyüledi

FenerbahçeT eknik Direktörü Jorge Jesus, 1-0 geride kapattıkları Başakşehir mücadelesinde ikinci yarıya3değişiklikle başladı. Oyuna giren isimlerden Joao Pedro, mücadelenin son dakikalarında attığı 2golleKanarya’ya zaferi getirdi.

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