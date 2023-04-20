Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

MANCHESTER CITY DEPLASMANDAN İSTEDİĞİNİ ALDI



Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Bayern Münih, deplasmanda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Manchester City'i ağırladı.

City, 57'nci dakikada Erling Haaland ile öne geçerken; Bayern Münih bu gole 83'üncü dakikada Joshua Kimmich'in penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve City, adını yarı finale yazdırdı.

İngiliz ekibi, 37'nci dakikada Erling Haaland ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.