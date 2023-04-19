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Galatasaray'da kombine kart satış rekoru kırıldı

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Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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Galatasaray’da kombine kart satış rekoru kırıldı

Galatasaray'ın dün başlattığı kombine yenileme satışlarının ilk gününde, adet bazında rekor kırıldığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı taraftarların, geçen yıl aldıkları kombinelerin yüzde 10.89'unu ilk gün yenilediği de bildirildi.

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