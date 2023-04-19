Medipl Başakşehir-Fenerbahçe maçı! Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Sürpriz ilk 11 tercihi
Jorge Jesus, Joao Pedro ve Serdar Dursun’dan beklediği performansı alamayınca kadroda değişim için kolları sıvadı. Portekizli hocanın Valencia’yı en uçta görevlendirmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Arda Güler'e de yeni bir rol vermeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.
Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.
BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Szysz, Serdar, Figueiredo
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Serdar Dursun, Valencia
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Miha Zajc da sahada yer alamayacak.
Fenerbahçe'de 17 Nisan Pazartesi günü antrenmana katılmayan Michy Batshuayi ile dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç günü belli olacak. Uzun dönemli sakatlıktan sonra aynı gün takım arkadaşlarının alkışlarıyla antrenmanlara dönen Luan Peres'in ise forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.
SINIRDA 6 İSİM
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, bugün kart görmeleri durumunda İstanbulspor karşısında takımı yalnız bırakacak.
BAŞAKŞEHİR'DE İKİ EKSİK
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Stefano Okaka ve Eden Karzev, bu maçta da forma giyemeyecek. Serdar Gürler'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.
YEDİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Turuncu-lacivertli ekipte Leo Duarte, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Lucas Biglia, Ömer Ali Şahiner ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu 7 futbolcu bugün maçta da sarı kart gördüğü takdirde, gelecek hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.
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