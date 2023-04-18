Mauro Icardi sakatlandı mı? Icardi neden Alanyaspor maçında oyundan çıktı? Açıklama geldi...

OYUNDAN ÇIKIP YERİNİ BARIŞ'A BIRAKTI

İlk yarıda sarı-kırmızılıları öne geçiren golü kaydeden Arjantinli futbolcunun ikinci yarı için koridordan çıkıldığında sahaya gelmediği görüldü. Golden sonra adalesinde ağrı hisseden Icardi'nin riske edilmediği öğrenilirken tecrübeli golcünün yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Mauro Icardi, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı" denildi.