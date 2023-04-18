Mauro Icardi sakatlandı mı? Icardi neden Alanyaspor maçında oyundan çıktı? Açıklama geldi...
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Alanyaspor maçında attığı gol sonrası ilk yarı sonunda oyundan çıktı. Yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan Icardi'nin adalesinde ağrı hissettiği bildirildi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.
OYUNDAN ÇIKIP YERİNİ BARIŞ'A BIRAKTI
İlk yarıda sarı-kırmızılıları öne geçiren golü kaydeden Arjantinli futbolcunun ikinci yarı için koridordan çıkıldığında sahaya gelmediği görüldü. Golden sonra adalesinde ağrı hisseden Icardi'nin riske edilmediği öğrenilirken tecrübeli golcünün yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Mauro Icardi, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı" denildi.
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