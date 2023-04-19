Başakşehir Fenerbahçe canlı anlatım | Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?



Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Miha Zajc da sahada yer alamayacak.



Fenerbahçe'de 17 Nisan Pazartesi günü antrenmana katılmayan Michy Batshuayi ile dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç günü belli olacak. Uzun dönemli sakatlıktan sonra aynı gün takım arkadaşlarının alkışlarıyla antrenmanlara dönen Luan Peres'in ise forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.