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Rizespor adım adım Süper Lig'e

SPOR
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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Rizespor adım adım Süper Lig’e

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Boluspor'u Yannick Bolasie ve Amilton'un golleriyle 2-0 mağlup etti. 9 maçtır kaybetmeyen Karadeniz ekibi, 60 puana yükseldi ve Süper Lig yarışında altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı.

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