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Fenerbahçe'de sakatlıklar üst üste! Önce Altay şimdi Zajc! Başakşehir maçında forma giyemeyecek

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Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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Fenerbahçe’de sakatlıklar üst üste! Önce Altay şimdi Zajc! Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe ligde oynadığı son maçta Ankaragücü karşısında büyük bir geri dönüşe imza atarken sarı lacivertlilere Miha Zajc'tan kötü haber geldi. Sloven yıldız sakatlığı nedeniyle ligde Medipol Başakşehir'le oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Altay Bayındır'ın ardından Miha Zajc'tan da kötü haber alan sarı lacivertlilerde moraller bozuldu.

ALTAY AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi Altay Bayındır şoku yaşanmıştı. Belindeki ağrıları artan 25 yaşındaki kaleci, son anda kadrodan çıkartılmıştı. Başarılı futbolcunun son durumu belli oldu.

Altay'ın belindeki sıkıntısı yeni değil. Sezon boyunca zaman zaman ağrılar hisseden Milli file bekçisi, ilaç ve iğnelerle bir şekilde sahaya çıkmıştı. Ancak ağrıları iyice artan Fenerbahçe'nin kaptanı için yoğun bir tedavi programı başlatılmıştı.

Ancak Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verildiğini açıkladı.

Gelen bilgilere göre ise Miha Zajc, sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Son dönemde öorta sahanın en önemli isimlerden biri olan tecrübeli futbolcunun eksikliği sonrası Jorge Jesus'un nasıl bir tercih yapacağı büyük merak konusu.

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