Fenerbahçe'de sakatlıklar üst üste! Önce Altay şimdi Zajc! Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Fenerbahçe ligde oynadığı son maçta Ankaragücü karşısında büyük bir geri dönüşe imza atarken sarı lacivertlilere Miha Zajc'tan kötü haber geldi. Sloven yıldız sakatlığı nedeniyle ligde Medipol Başakşehir'le oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Altay Bayındır'ın ardından Miha Zajc'tan da kötü haber alan sarı lacivertlilerde moraller bozuldu.
ALTAY AMELİYAT OLDU
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi Altay Bayındır şoku yaşanmıştı. Belindeki ağrıları artan 25 yaşındaki kaleci, son anda kadrodan çıkartılmıştı. Başarılı futbolcunun son durumu belli oldu.
Altay'ın belindeki sıkıntısı yeni değil. Sezon boyunca zaman zaman ağrılar hisseden Milli file bekçisi, ilaç ve iğnelerle bir şekilde sahaya çıkmıştı. Ancak ağrıları iyice artan Fenerbahçe'nin kaptanı için yoğun bir tedavi programı başlatılmıştı.
Ancak Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verildiğini açıkladı.
Gelen bilgilere göre ise Miha Zajc, sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Son dönemde öorta sahanın en önemli isimlerden biri olan tecrübeli futbolcunun eksikliği sonrası Jorge Jesus'un nasıl bir tercih yapacağı büyük merak konusu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...
- 1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?
- Emeklilikte kadın - erkek yaş tablosu netleşti! Detaylar belli oldu, EYT'yi ıskalayana 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 3600 gün formülü...
- Kadir Gecesi hangi zikirler, tesbihler çekilir? Diyanet 2023 Kadir gecesi okunacak dualar, tesbih namazı...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Nisan ayı FED faizi açıklandı mı?
- ALES/1 2023 sonuç tarihi | Sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Puan kaç yıl geçerli? ALES soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı?
- Belediye işçilerine kadro açıklaması geldi mi, var mı? Belediye işçilerine son kadro gelecek mi?
- DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | KPSS şartsız, kura ile 26 ilde DSİ 908 personel alımı şartları neler? Sürveyan, bekçi, aşçı...
- İlave tediye ödemeleri bayramdan önce yatar mı? 2023 Nisan ayı tediyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Memur maaşlarını etkileyecek mi?
- Emekli maaş takvimi duyuruldu 2023! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! O tarihte hesaplara yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 17 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- OSMANLI emeklilik sistemiyle tüm dünyaya örnek oldu! Tarihte ilk! Ne İngiltere ne ROMA! Vali, bürokrat, ulema...