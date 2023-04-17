Fenerbahçe’de sakatlıklar üst üste! Önce Altay şimdi Zajc! Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Gelen bilgilere göre ise Miha Zajc, sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Son dönemde öorta sahanın en önemli isimlerden biri olan tecrübeli futbolcunun eksikliği sonrası Jorge Jesus'un nasıl bir tercih yapacağı büyük merak konusu.

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