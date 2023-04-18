CANLI | Alanyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

LİGDE 14. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 27 golüne, Akdeniz ekibi 16 golle cevap verdi.

İki ekip bu sezon daha önce Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Lig müsabakası 2-2 berabere sona ererken, kupada ise 2-1'lik skorla tur atlayan taraf sarı-kırmızılı takım oldu.