CANLI | Alanyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Alanyaspor ile Galatasaray Süper Lig 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Abdülkadir Bitigen tarafından yönetilecek Alanyaspor-Galatasaray maçı, Kırbıyık Holding Stadyumu'nde oynanacak. Kritik karşılaşma öncesi Okan Buruk ilk 11'ine son şeklini verdi. Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Sezonun ilk yarısında sadece 2 puan çıkarabildiği ve çok ciddi sıkıntılar yaşadığı 3 maçlık virajın rövanşında; önce Adana Demirspor'u, ardından Kayserispor'u yenen Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönerek seriyi tamamlamayı hedefliyor. Derbide Antalyaspor'a kaybeden Akdeniz ekibi ise evinde güçlü rakibini devirerek çıkışa geçmeyi amaçlıyor.
ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Alanyaspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor ahaber.com.tr'de olacak.
ALANYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fatih Aksoy, Doumbia, Efkan, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
LİGDE 14. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 27 golüne, Akdeniz ekibi 16 golle cevap verdi.
İki ekip bu sezon daha önce Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Lig müsabakası 2-2 berabere sona ererken, kupada ise 2-1'lik skorla tur atlayan taraf sarı-kırmızılı takım oldu.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda maç yaptı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan aldı. Bu alanda zirvede yer alan Aslan 28 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü. Cimbom son olarak dış sahada Konyaspor ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un takımı, 12 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan'ı ayrıca attığı 60 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.
5 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
OKAN BURUK İLE ERSUN YANAL 7. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırırken, Yanal ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başındaydı. Bu müsabakalarda Ersun Yanal'ın takımları 3, Okan Buruk'un ekipleri de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele ise berabere sona erdi.
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