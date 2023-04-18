Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç şifresiz nasıl izlenir?

Sarı-kırmızılı ekip, saat 20.30'da Alanyaspor'a konuk olacak ve sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın da rövanşını almaya çalışacak. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının damga vurduğu maçta Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kart büyük tepki çekmişti. Galatasaray 2-0 öne geçse de eksik kalmasının da etkisiyle sahadan 1 puanla ayrılmaktan kurtulamamıştı.