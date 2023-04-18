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Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç şifresiz nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç şifresiz nasıl izlenir?

"Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?é sorusu aramam motorlarında hız kazandı. Süper Lig'in 30. haftasında Alanyapor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.Futbolseverler maçın detayalrını sorgulamaya başladı. Sarı kırmızılıların ligde puan farkını yükseltmek için mutlak 3 puanın peşinde olduğu biliniyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GS-Alanyaspor canlı maç izle! Süper Lig'de 30. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılırken, muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç şifresiz nasıl izlenir?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

GS, Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Galatasaray, ligde 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 66 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ise Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılı ekip, saat 20.30'da Alanyaspor'a konuk olacak ve sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın da rövanşını almaya çalışacak. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının damga vurduğu maçta Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kart büyük tepki çekmişti. Galatasaray 2-0 öne geçse de eksik kalmasının da etkisiyle sahadan 1 puanla ayrılmaktan kurtulamamıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor
Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fatih Aksoy, Doumbia, Efkan, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

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