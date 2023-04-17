Trabzonspor hocasını Hırvatistan’da buldu! Fenerbahçe ile de adı anılan Nenad Bjelica Türkiye’ye geliyor

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından başkan değişikliğine giden ve Abdullah Avcı ile de yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörüne kavuşuyor. Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı.