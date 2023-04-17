Trabzonspor hocasını Hırvatistan'da buldu! Fenerbahçe ile de adı anılan Nenad Bjelica Türkiye'ye geliyor
Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni hocasını Hırvatistan'da buldu. Bir süre adı Fenerbahçe ile de anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile anlaşma sağlandı.
Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından başkan değişikliğine giden ve Abdullah Avcı ile de yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörüne kavuşuyor. Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına vardı.
Tecrübeli teknik adam, resmi görüşmelere başlanmak üzere Türkiye'ye davet edildi.
FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Daha önce Fenerbahçe'nin de görüşmeler yürüttüğü ve anlaşma aşamasına geldiği Nenad Bjelica'nın imzası son anda atılmamıştı.
Bjelica ile defalarca görüşen ve söz kesen Fenerbahçe, deneyimli isimle temasları birden kesmişti. Bunun üzerine 51 yaşındaki teknik adam, Osijek'in başına geçmişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zikirler, Tesbihler, Okunacak dualar DİYANET | Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua
- Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...
- Asgari ücretlinin bayram mesaisi ücreti ne kadar? Ramazan Bayramı'nda 3.5 güne X 2 katı maaş tablosu | 2023 Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
- Finans Merkezi 2023 açıldı mı, saat kaçta açılıyor? 11 yıl önce başlanan İstanbul Finans Merkezi'nde neler olacak, özellikleri neler?
- En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Kadir Gecesi güzel sözleri!
- MFÖ'nün "Mecburen" adlı şarkısının sözlerinde "mecburen" kelimesi toplamda kaç kere geçmektedir?
- Hangisi Türkiye'deki üniversitelerde okuyabileceğiniz bir bölüm değildir?
- Guinness Dünya Rekorlarına göre, 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford "Dünyanın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi" ünvanını kazandığında kaç yaşındaydı?
- Hangisi milattan sonra doğmuş ve milattan sonra ölmüştür?
- Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlara tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir?
- "Deveyi ıhtırıp geliyorum" diyen birine ne yapacağını söylemiş olur?
- 2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar anneler uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?