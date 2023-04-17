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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 17.04.2023
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Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 30'uncu haftanın hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın yarın Alanyaspor deplasmanında oynayacağı maça Abdulkadir Bitigen atanırken, Başakşehir-Fenerbahçe maçına ise Suat Arslanboğa atandı.

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