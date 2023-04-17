17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cengiz Ünder attı! Olimpik Marsilya Troyes'i yendi

Cengiz Ünder attı! Olimpik Marsilya Troyes'i yendi

SPOR
Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
ABONE OL
Cengiz Ünder attı! Olimpik Marsilya Troyes’i yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, konuk ettiği Troyes'i 3-1 mağlup etti. Olimpik Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, 40. dakikada tek gol buldu.

Ligin 31. hafta maçında, zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, Troyes'i ağırladı.

Müsabakaya hızlı başlayan Marsilya, karşılaşmanın 2. dakikasında Vitinha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

MİLLİ FUTBOLCU ÜNDER'DEN TEK GOL

Olimpik Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, 40. dakikada bulduğu golle takımını 2-0 üstün duruma getirdi.

Vitinha ile 64. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, maçta 3-0 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında Troyes, Mama Balde'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Puanını 64'e çıkaran Olimpik Marsilya, zirve yolundaki rakibi Paris Saint-Germain'nin (72 puan) ardından ikinci sırada bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA