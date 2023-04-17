Cengiz Ünder attı! Olimpik Marsilya Troyes'i yendi
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, konuk ettiği Troyes'i 3-1 mağlup etti. Olimpik Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, 40. dakikada tek gol buldu.
Ligin 31. hafta maçında, zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, Troyes'i ağırladı.
Müsabakaya hızlı başlayan Marsilya, karşılaşmanın 2. dakikasında Vitinha'nın golüyle 1-0 öne geçti.
MİLLİ FUTBOLCU ÜNDER'DEN TEK GOL
Olimpik Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, 40. dakikada bulduğu golle takımını 2-0 üstün duruma getirdi.
Vitinha ile 64. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, maçta 3-0 öne geçti.
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