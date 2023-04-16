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Trabzonspor Beşiktaş canlı maç izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2023
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Trabzonspor Beşiktaş canlı maç izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

"Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Beşiktaş ile dev derbide karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Beşiktaş'ta 4 eksik bulunuyor. İşte, Trabzonspor Beşiktaş canlı maç izlemek için detaylar...

Trabzonspor Beşiktaş canlı maç izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

YÖNETİMİN İLK DEV MAÇI

Trabzonspor'da , 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı ilk maçına çıkacak. Yeni yönetim döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde yönetim, Beşiktaş karşısında moral bulmak istiyor.

ÖMÜR VE VISCA SAKAT

Trabzonspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Abdulkadir Ömür ve Edin Visca'nın önemli sakatlıkları bulunuyor. Bu iki oyuncunun karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın da tedavileri devam ediyor.

SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de daha önce 99 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez 3 puanın sahibi oldu. 26 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken kalesinde de 114 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlanmıştı.

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