Trabzonspor Beşiktaş canlı maç izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de daha önce 99 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez 3 puanın sahibi oldu. 26 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken kalesinde de 114 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlanmıştı.