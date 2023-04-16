CANLI | Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik derbi
Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Kupada havlu atan, ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Trabzonspor, kötü gidişatı durdurmayı ve taraftarına galibiyet hediye etmeyi hedefliyor. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş ise Akyazı'ya 6'da 6 hedefiyle geliyor. İşte sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler ve ayrıntılar...
Süper Lig'de 29. haftanın en kritik maçı Trabzon'da oynanacak, Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk sezonunun ardından bu sezon zor günler geçiren ve hedefsiz kalan Trabzonspor kötü gidişatına Beşiktaş karşısında dur demeyi planlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 hükmen olmak üzere 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibinde oyuncular da galibiyet için kenetlendi.
Sezon başından beri duygu bütünlüğü anlamında dağınık bir görüntü ortaya koyan takımı toparlamak için çıkış noktası arayan teknik direktör İhsan Derelioğlu da Beşiktaş maçının önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirerek yarışta iddiasını kanıtlayan, Giresunspor galibiyetiyle serisini 5 maça çıkaran Siyah Beyazlılar ise zorlu deplasmana 6'da 6 hedefiyle gitti. Kara Kartal'ın hocası Şenol Güneş, Trabzonspor maçına Beşiktaş kariyerindeki 100. lig zaferi için sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adam, maç öncesinde yaptığı konuşmada, "Rakibimizin durumuna aldanmayın. Yarışta kalmak istiyorsak kazanmak zorundayız" dedi.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve Akyazı'da oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan, Markovic, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Ghezzal, Salih, Gedson, Maxim, Redmond, Aboubakar
YENİ YÖNETİMİN İLK BÜYÜK MAÇI
Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede göreve gelen yeni yönetim Beşiktaş maçıyla ilk büyük maçına çıkacak. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçtan yenilgiyle ayrılan yeni yönetim, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.
BİLETLERE İLGİ YOĞUN
Alınan üst üste sonuçların ardından Bordo-Mavili taraftarların da maçlara ilgisi azalmıştı. Fakat Beşiktaş derbisi öncesinde futbolseverler, biletlere akın etti. Şu ana kadar 30 binden fazla biletin satıldığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan satılmayan bilet sayısının ise yaklaşık 3 bin civarında olduğu da bildirildi.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÇİFTE DOKUNUŞU
Güneş, bir yandan takıma motivasyon konuşmaları yaparak ikincilik, hatta zirve şanslarının devam ettiğini anlatıyor, diğer yandan da kafasındaki 11'i belirlemeye çalışıyor. Son maçta Amir Hadziahmetovic'in cezalı duruma düşmesi ve Cenk Tosun'un da sakatlanması nedeniyle mecburi rotasyona gidecek olan usta hoca, hem oyun planını hem oynayacakları netleştiriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman son dakika 2023? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Kadro sayıları...
- Bayram ikramiyeleri, emekli maaşları hesaplara yattı mı, ne zaman yatıyor? Nisan ayı maaşı ödeme günleri 2023
- Padişah olarak doğan burçlar! Tarihteki yerini çoktan aldılar...Bu burcu taşıyorsanız çok şanslısınız!
- Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,
- Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Başkan Erdoğan'dan ücretsiz internet müjdesi!
- Kadir Gecesi Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Kadir Gecesi'nde istek ve dileklerin kabul olması için nasıl dua edilir?
- YKS ÖSYM AİS EKRANI | 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama
- TOKİ TV CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE | 16 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişinde ismi çıkanlar! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1,3+1 KONUT...
- 15 Nisan Cumartesi Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu?
- Kadir Gecesi ALAMETLERİ | Kur'an-ı Kerim'e göre ne zaman? Kadir Gecesi kesin belli mi, nasıl bulunur, neden 27. gecedir?
- Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua | Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir?
- Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023 | Bin aydan daha hayırlı gecede AF VE TÖVBE! DİYANET Kadir Gecesi'nde ibadet etmenin fazileti nedir?