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Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararı doğru mu? Sosyal medyayı sallayan kararı Erman Toroğlu yorumladı

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Giriş Tarihi: 16.04.2023 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
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Fenerbahçe’ye verilen penaltı kararı doğru mu? Sosyal medyayı sallayan kararı Erman Toroğlu yorumladı

Süper Lig'de Fenerbahçe 81. dakikada geri düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçerken İrfan Can Kahveci'nin yerde kaldığı ve hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı noktasını gösterdiği pozisyon sosyal medyada tartışmalara neden oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yaşanan pozisyonu detaylarıyla yorumladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 90+6. dakikada attığı golle mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

DİREKTEN DÖNENLER ÇİZGİDEN ÇIKANLAR...

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya istediği gibi başlayamayan esarı-lacivertliler, özellikle duran toplarda etkili oldu. Genç yıldız adayı Arda Güler'in performansıyla göz doldurduğu ilk yarıda Fenerbahçe'nin bir topu çizgiden çıkarılırken, iki vuruşu da direkten döndü ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler pozisyon üretmekte zorlanırken, 81. dakikada MKE Ankaragücü'nün Ali Sowe ile golü geldi. Fenerbahçe, 84. dakikada penaltı kazandı. 87. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

6 PUAN FARKLA TAKİP SÜRÜYOR

Bu sonuçla lider Galatasaray'ın kazandığı haftayı kayıpsız geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, 6 puan farkla takibini sürdürdü.

Fenerbahçe zafere ulaşırken kazanılan penaltı sosyal medyada büyük yankı oluşturdu. Özellikle rakip takım taraftarları İrfan Can Kahveci'nin yere düşmesiyle çalınan penaltıya tepki gösterirken pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı.

"BEN VERMEM"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "İrfan kendini öne atıyor. Diğeri de üstüne düşüyor. Akıllık bir oyuncunun işi değil. İstanbul'da oynuyorsun. Üstüne düşüyor. Ben vermem. Aynı pozisyonu Fenerbahçe'nin aleyhine verebiliyorsan penaltıyı ver." ifadelerine yer verdi.

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