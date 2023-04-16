Fenerbahçe’ye verilen penaltı kararı doğru mu? Sosyal medyayı sallayan kararı Erman Toroğlu yorumladı

DİREKTEN DÖNENLER ÇİZGİDEN ÇIKANLAR...

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya istediği gibi başlayamayan esarı-lacivertliler, özellikle duran toplarda etkili oldu. Genç yıldız adayı Arda Güler'in performansıyla göz doldurduğu ilk yarıda Fenerbahçe'nin bir topu çizgiden çıkarılırken, iki vuruşu da direkten döndü ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.