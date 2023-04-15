Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’tan ’şartlı’ devam kararı: Başkanımız kalmazsa burada olmam

Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen, son ana kadar savaşan, ruhu olan, inançlı, karakterli, özgüvenli ve fiziksel olarak iyi bir takım. Umarım sakat oyuncular da bir an önce takıma geri dönerler. Bugünkü galibiyet oyuncularımın hakkıydı. Kararımı, sezon bittiğinde son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa, senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalmazsa, seneye ben burada olmam."

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