Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan 'şartlı' devam kararı: Başkanımız kalmazsa burada olmam
Fenerbahçe evinde konuk ettiği Kayserispor'u geriden gelip 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuşan Jesus, “Başkanımız kalmazsa burada olmam” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u geriden gelip 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası konuşan Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuşan Jesus, "Başkanımız kalmazsa burada olmam" dedi.
Jorge Jesus, "Valencia'nın bu ligde 25 golü var. Böyle zor bir ligde 25 gol atmış bir oyuncu, bir pozisyon kaçırdı diye nasıl ıslıklanır, bunu anlamıyorum." dedi.
"BAŞKAN KALMAZSA OLMAM"
Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuşan Jesus, "Kararımı, sezon bittiğinde son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa, senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalmazsa, seneye ben burada olmam." diye konuştu.
Jorge Jesus'ın öne çıkan açıklamaları:
"İkinci golden sonra maçın bitmesine 1 dakika vardı. Taraftardan, takımı desteklemesini istedim. Maç boyunca taraftarımızın yardımını pek göremedik. Taraftarımızın desteğini hissetmezsek, işler zorlaşabiliyor. Oyuncu seçmesinler. Bunu hiçbir yerde görmedim daha önce. Bu oyuncular, bu kulübün bir parçası. Onların kalpten sevdiği bu kulübün parçası.
Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen, son ana kadar savaşan, ruhu olan, inançlı, karakterli, özgüvenli ve fiziksel olarak iyi bir takım. Umarım sakat oyuncular da bir an önce takıma geri dönerler. Bugünkü galibiyet oyuncularımın hakkıydı. Kararımı, sezon bittiğinde son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa, senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalmazsa, seneye ben burada olmam."
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