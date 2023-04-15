Canlı | Fenerbahçe - Ankaragücü (CANLI ANLATIM) Kanarya zorlu virajda
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü konuk edecek. Kanarya karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yolundaki ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı lacivertliler karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirmek istiyor.
İLK MAÇI FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü bugüne kadar Süper Lig'de 105 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde Fenerbahçe, 67 kez galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise 11 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ise Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazanmıştı.
7 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
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