15 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Canlı | Fenerbahçe - Ankaragücü (CANLI ANLATIM) Kanarya zorlu virajda

Canlı | Fenerbahçe - Ankaragücü (CANLI ANLATIM) Kanarya zorlu virajda

SPOR
Giriş Tarihi: 15.04.2023 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
ABONE OL
Canlı | Fenerbahçe - Ankaragücü CANLI ANLATIM Kanarya zorlu virajda

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü konuk edecek. Kanarya karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yolundaki ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı lacivertliler karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can; Alioski, Szalai, Samet, Osayi; İsmail, Zajc, Rossi, Arda, Valencia, Pedro

MKE Ankaragücü: Gökhan; Hasan Ali, Mujakic, Radakovic, Fıratcan; Diack, Taylan, Milson, Zahid, Emre; Ali Sowe

İLK MAÇI FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü bugüne kadar Süper Lig'de 105 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde Fenerbahçe, 67 kez galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise 11 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ise Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazanmıştı.

7 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA