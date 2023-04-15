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CANLI | Başakşehir - İstanbulspor maçı CANLI anlatım İZLE

SPOR
Giriş Tarihi: 15.04.2023
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CANLI | Başakşehir - İstanbulspor maçı CANLI anlatım İZLE

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 29'uncu haftasında Başakşehir evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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