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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş maçına sahne olacak olan 29. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Derbinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.

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